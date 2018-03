Overvaller weg zonder buit

Op donderdag 8 maart 2018 om 22.00 uur kwam er bij het Operationeel Centrum een melding binnen vanuit een snackbar aan de Baardwijksestraat. Er was een man binnen gekomen die in eerste instantie iets bestelde. Plotseling gooide hij een tas op de toonbank en eiste geld. In zijn hand had hij vermoedelijk een wapen. De medewerkers van de snackbar was echter niet onder de indruk en gaf geen geld. De man is daarop vertrokken. Getuigen zagen dat hij wegliep in de richting van het voetbalstadion. Het signalement van de man is: ongeveer 40 jaar oud, ongeveer 1.75 m lang en een normaal postuur. De verdachte was gekleed in een dikke donkerkleurige jas met capuchon. Op de jas zat een lichtkleurige streep.