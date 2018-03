Verkeerscontrole met speekseltest

Vlissingen - Donderdagavond hielden agenten een verkeerscontrole in Vlissingen in De Willem Ruysstraat. Tientallen bestuurders werden, met hun voertuig, aan een algehele verkeerscontrole onderworpen. Wanneer er een vermoeden van drugsgebruik was, werden de bestuurders hierop getest door middel van een speekseltest. Deze test wordt alleen gedaan als er een aanwijzing is dat er drugs zijn gebruikt door een bestuurder, bijvoorbeeld door rijgedrag, de geur die wordt waargenomen als het portier wordt geopend, gedragskenmerken bij een verkeerscontrole of het wegrijden na het bezoek aan een coffeeshop.