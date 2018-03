Weer succes bij ondermijningsactie Tilburg

Tilburg - In aanvulling op een eerder gepubliceerde berichten zijn er in de loop van donderdag weer successen geboekt in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Vanaf maandag is er een ‘veegactie’ aan de gang waarbij vele adressen bezocht zijn op basis van tips die bij de politie binnen waren gekomen. De actie week is een groot succes en er is een flinke slag uitgedeeld aan criminelen. Ook is er voor een fors bedrag aan contact geld en luxe goederen in beslag genomen. Criminaliteit mag niet lonen.