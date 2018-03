Bewindvoerder aangehouden in onderzoek naar verduistering

Hij is aangehouden op verdenking van verduistering. Daarnaast werd de benodigde administratie van het bedrijf in beslag genomen voor verder onderzoek.

De bewindvoerder begeleidde zijn cliënten om hun financiële problemen op te lossen. Hij was verantwoordelijk voor het beheer van de rekeningen van zijn cliënten en voorzag hen van de wekelijkse toelagen. Van deze rekeningen zou de verdachte geld hebben verduisterd. De zaak is aan het licht gekomen toen een van zijn cliënten meerdere aanmaningen en dwangbevelen thuis gestuurd kreeg.

Tientallen cliënten zouden zijn gedupeerd. Er hebben zich inmiddels een aantal van hen gemeld en aangifte tegen de directeur gedaan. We sluiten niet uit dat er nog meer slachtoffers zijn. Herkent u zich in dit verhaal? Neem dan contact met ons op via 0900-8844