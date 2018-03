Opnieuw jaknikkers op de bon op A67

We letten vooral op de thema's afleiding en bumperkleven want dat zijn de voornaamste oorzaken van de 35 ongelukken die maandelijks op de A67 gebeuren. Eén op de drie keer is er een vrachtwagen bij betrokken. Wim: "De chauffeur heeft niet altijd schuld, maar als er een vrachtwagen bij het ongeluk betrokken is, dan is de impact vele malen groter."