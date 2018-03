Extra mogelijkheden DNA-afname in zaak Nicky verstappen

In de eerste twee weken van de afname lag de focus op de mannen tussen 18 en 75 jaar die op dit moment in Landgraaf, een deel van Heerlen en een deel van Brunssum wonen en op de mannelijke inwoners van Heibloem en omgeving. In totaal hebben 17.500 mannen uit deze gebieden een uitnodiging ontvangen. De laatste week richt zich op twee groepen. Mannen die in 1998 in de genoemde gebieden woonden en waarvan nu geen mannelijke familieleden meer in het eerder genoemde gebied wonen hebben een uitnodiging ontvangen. Daarnaast zijn er mannen, zowel in Limburg, als in andere delen van Nederland die een uitnodiging hebben ontvangen, of binnenkort zullen ontvangen, terwijl zij geen familie in het gebied hebben en zelf nooit in het gebied zijn geweest. Deze mannen zijn uitgenodigd omdat zij nog de enige traceerbare en/of nog levende familie zijn van mannen die destijds in het gebied woonden of verbleven. Juist het DNA van deze mannen kan bijdragen aan het uitsluiten van families die in 1998 in het doelgebied woonachtig waren. De politie hoopt daarom dat ook deze mannen gehoor geven aan de uitnodiging om DNA af te staan. Deze mannen wonen op verschillende plaatsen in Nederland. In Kerkrade, Brunssum en Heerlen woont een relatief groot deel van deze uitgenodigde mannen. Om die reden worden daar de nieuwe afnamelocaties ingericht.

Uiterste kans!

Mannen die tijdens de eerste twee weken niet konden komen kunnen ook in de laatste week hun DNA afstaan. Dat kan op de drie genoemde locaties.

De locatie in Kerkrade is maandag 12 tot en met donderdag 15 maart geopend van 13.00 uur tot 21.00 uur, de locatie in Brunssum is dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 maart open van 13.00 uur tot 21.00 uur en de locatie in Heerlen is woensdag 14 tot en met vrijdag 16 maart geopend van 13.00 tot 21.00 uur en zaterdag 17 en zondag 18 maart van 10.00 tot 18.00 uur. De mannen uit Heibloem en omgeving die nog geen DNA hebben kunnen afstaan kunnen op donderdag 15 maart van 15.00 tot 21.00 uur terecht in het politiebureau in Heythuysen, Biesstraat 21. Dit DNA verwantschapsonderzoek is de uiterste kans om duidelijkheid te krijgen wat er destijds met Nicky is gebeurd. Elke man die DNA afstaat vergroot daarmee de kans op succes.

Zorgvuldig proces

Dagelijks zijn ongeveer 100 politiemensen aan het werk om alle afnames succesvol te laten verlopen. De afgenomen DNA monsters gaan elke avond naar een centrale plek van waaruit ze na een check naar het NFI worden gestuurd. Het NFI vergelijkt het DNA met het DNA dat destijds bij Nicky is aangetroffen. Dit onderzoek kan nog geruime tijd in beslag nemen.

DNA wordt alléén voor de zaak Nicky Verstappen gebruikt

Het afstaan van DNA is een kleine moeite. Het levert een grote bijdrage aan het onderzoek om helderheid te kunnen krijgen op de vraag wat er destijds is gebeurd met de 11-jarige Nicky Verstappen. We kunnen niet genoeg benadrukken dat er absoluut geen twijfel hoeft te zijn over de vernietiging van het DNA-materiaal. Het is wettelijk geregeld dat dit gebeurt. Privacy en anonimiteit zijn belangrijk en het proces is zorgvuldig voorbereid en uitgewerkt. Het afgegeven DNA-materiaal kan en mag niet meer gebruikt worden voor ander onderzoek. Alles is gericht op het oplossen van deze ene zaak.

Meer informatie en contact

Kijk voor veel gestelde vragen en antwoorden op www.onderzoeknickyverstappen.nl U kunt ook contact opnemen met de politie via 088-1685678.

Overzicht openingstijden afnamelocaties

Landgraaf

Basisschool Bei de Ling

Lindestraat 10

6374 XE Landgraaf

Vrijdag 09 maart van 13:00 uur tot 21:00 uur

Clublokaal SVN Landgraaf

Heigank 109-a

6373 KP Landgraaf

Vrijdag 9 maart van 13:00 uur tot 21:00 uur

Megaland

Hofstraat 13-15

6372 XC Landgraaf

Vrijdag 9 maart van 13:00 uur tot 21:00 uur

Buurthuis de Molt

Dr. Nolensstraat 32

6371 EC Landgraaf

Vrijdag 9 maart van 13:00 uur tot 21:00 uur

Heerlen

Icarusgebouw

Spoorsingel 1

6412 AA Heerlen

Vrijdag 9 maart van 13:00 uur tot 21:00 uur

+

Woensdag 14 tot en met zondag 18 maart

Woensdag tot en met vrijdag van 13:00 uur tot 21:00 uur

Zaterdag en zondag van 10:00 uur tot 18:00 uur

Heibloem

Politiebureau Heythuysen

Biesstraat 21 Heythuysen

Donderdag 15 maart van 15.00 uur tot 21.00 uur

Kerkrade

Patronaat

Ursulastraat 232 Kerkrade

Maandag 12 maart tot en met donderdag 15 maart van 13:00 uur tot 21:00 uur.

Brunssum

Zorgcentrum Zuyderland

Prins Hendriklaan 376 Brunssum

Dinsdag 13 maart tot en met donderdag 15 maart van 13:00 uur tot 21:00 uur.