Wie zag vier jongemannen na overval in Groesbeek?

Meteen na de melding is de politie een onderzoek gestart. Iedereen die in de winkel was is als getuige gehoord. Verder zijn er sporen onderzocht en vastgelegd. De politie vraagt nu de hulp van mensen buiten de supermarkt die mogelijk meer informatie over de daders hebben. Dit weten we tot nu toe over de daders:

Vier jongemannen (vermoedelijk tussen de 17 en 21 jaar)

Rond de 1.70 m lang

Ze hadden donkere bivakmutsen op

Alle vier de daders droegen een trainingsbroek en een capuchon

Bij hun vertrek hadden ze gele tassen van de Jumbo bij zich

Wie heeft deze jongens gezien in Groesbeek of omgeving? De politie wil dit graag weten om zo de vluchtroute in kaart te brengen. Het kan ook zijn dat iemand in Groesbeek camera’s heeft, waardoor er rond 21.00 uur op beelden te zien is dat de daders voorbijkomen. Die beelden wil de politie graag hebben. Ook als u op een andere manier informatie heeft over deze zaak, komt de politie graag in contact. Als u iets is opgevallen vlak voor de overval, dan horen wij dit ook graag. Bel vandaag nog met informatie via 0900-8844. U kunt ook hieronder tips doorgeven. Wilt u anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.