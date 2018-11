Buurtbewoners helpen politie om inbrekers op te pakken

De man die het duo gezien heeft, zet de achtervolging in. Bij Wapenveld verliest hij de auto uit het zicht, maar gelukkig heeft hij het kenteken opgeschreven. Dat kenteken geeft hij door aan de politie. Agenten beginnen in de buurt van Heerde en Wapenveld een zoektocht naar de auto, maar die lijkt verdwenen.

Dan belt de melder opnieuw: een bekend van hem heeft de auto zien rijden bij Wezep en heeft de achtervolging ingezet. Die achtervolging gaat over de A50 richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord stopt de auto, de twee mannen die erin zitten rennen allebei weg via de tuinen van huizen in die buurt.

Inmiddels zijn er ook agenten in Apeldoorn-Noord die snel de omgeving afsluiten. Eerst vinden ze niets, maar dan geeft een buurtbewoner door dat er een man in een tuin is gezien. Dankzij die melding wordt de eerste verdachte gevonden. Kort daarna wordt de tweede verdachte gevonden, die zich verstopt had onder een voertuig in een tuin. Het gaat om twee mannen van 22 en 25 jaar uit Veenendaal.