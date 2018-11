Politie houdt rekening met misdrijf in Wierden: getuigen gezocht

De politie is op zoek naar mensen die informatie hebben voor het onderzoek. Het rechercheteam hoopt dat er mensen zijn die iets weten of gezien hebben dat met de dood van de man te maken kan hebben.

Heeft u iets opvallends gezien of gehoord in de omgeving van de Zuid Esweg? Of heeft u camerabeelden van die omgeving en valt u daarop iets op? We komen graag met u in contact! Alle informatie - hoe klein of onbelangrijk het ook lijkt - kan helpen. Tips doorgeven of camerabeelden uploaden kan via onderstaand tipformulier. U kunt ook contact opnemen via Facebook Politie Wierden, of 0900-8844.

Wilt u informatie doorgeven maar wilt u niet dat uw gegevens bij de politie bekend worden? Meld het dan online op Meld Misdaad Anoniem of via het gratis nummer 0800-7000.