Woninginbrekers op heterdaad betrapt in Almere

Poulencstraat

Vannacht rond 04.00 uur zag een alerte buurtbewoner twee onbekende mannen rommelen bij een deur van een seniorenwoning. Direct werd 112 gebeld en meerdere agenten kwamen ter plaatse. De inbrekers hadden de benen genomen en een suveillancehond werd ingezet om bij de zoekactie te ondersteunen. Aan de achterzijde van de woning hield één van de inbreker zich schuil in de bosjes. De politiehond had zijn spoor snel te pakken en beet de verdachte in zijn pols, waarna deze 17-jarige Almeerder direct kon worden aangehouden. De andere verdachte wist te ontkomen. Naar hem is de recherche nog op zoek.

Wessel Ilkenstraat

Vanmiddag rond 12 uur werd een mogelijke inbreker gespot, toen een getuige hem over straat zag lopen met een televisie. Na onderzoek bleek de televisie buit te zijn gemaakt bij een woninginbraak die even daarvoor had plaatsgevonden op de Wessel Ilkenstraat. De verdachte is een 26-jarige man uit Almere en hij werd meteen aangehouden. De televisie in beslag genomen.

De recherche onderzoekt of deze twee inbrekers ook betrokken zijn geweest bij de inbraken die de afgelopen tijd in Almere hebben plaatsgevonden.

Seniorenwoningen doelwit inbrekers

Sinds september ziet de politie een opvallende stijging in het aantal inbraken of poging inbraak bij seniorenwoningen. Inbrekers komen binnen via een raam dat op een kiertje staat. Ook worden regelmatig sleutelkastjes opengebroken en komt de inbreker met de sleutel binnen. In een aantal gevallen is ingebroken toen de bewoner thuis was. De inbraken vinden vaak plaats in de avonden.

Actie en preventie

Het woninginbrakenteam onderzoek iedere woninginbraak. Zo worden buurtonderzoeken gedaan en inbrekerssporen veilig gesteld. Ook kijken zij of er bekende inbrekers zijn die mogelijk verantwoordelijk zijn voor deze inbraken, de zogenaamde persoonsgerichte aanpak. Daarnaast is er extra toezicht en werkt de politie samen met de BOA’s van Toezicht en Handhaving. Samen met de gemeente is er ook preventieacties gestart om ouderen te informeren over de inbraken en worden tips gegeven hoe dit te voorkomen. Ook de zorginstellingen worden hierbij betrokken.

112

Bij verdachte situatie mag u het alarmnummer 112 bellen. De melding wordt direct doorgegeven aan politieagenten op straat. Hiermee wordt de kans vergroot dat de politie een inbreker op heterdaad kan aanhouden.