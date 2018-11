15-jarige jongen slachtoffer straatroof

Rond 17.50 uur stond het 15-jarige slachtoffer op de kruising van de Rijksstraatweg en de Vondelweg toen hij mogelijk door zeven jongens werd benaderd. Het slachtoffer moest onder bedreiging geld afstaan. Hierna is de groep jongens weggefietst in de richting van het Marsmanplein. Alle verdachten waren tussen de 16 en 20 jaar oud, blank, rond de 1.85m lang en hadden een capuchon op. Het slachtoffer raakte niet gewond.

De politie doet onderzoek naar deze straatroof en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of heeft u andere informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2018216724