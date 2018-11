Agent loopt hersenschudding op

Rond 05.15 uur kreeg de politie een melding dat er een conflict zou zijn op de Albrecht Sprengerstraat. Eenmaal ter plaatse zagen de agenten dat er een man in bedwang werd gehouden. Toen de omstanders deze man loslieten gaf de man een van de agenten een vuistslag op het hoofd. De 26-jarige man uit Purmerend is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De agent is ter controle naar het ziekenhuis vervoerd en heeft een hersenschudding opgelopen. De politie stelt een onderzoek in naar het conflict.

2018217087