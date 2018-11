Dronken tegen politieauto

Omstreeks 01.20 uur kreeg de politie melding dat een vrouw vanuit Medemblik was weggereden in haar auto. De vrouw zou onder invloed van alcohol verkeren. De politie schatte in dat de vrouw naar haar woning zou rijden. Op basis van het kenteken van de auto bleek dit in Andijk te zijn. Onderweg werd de auto aangetroffen.

Bij de woning van de bestuurster ontstond een soort van rituele dans, waarbij de bestuurster dan weer remde, vooruit reed, achteruit reed, vervolgens weer remde etc. Bij een van haar onduidelijke manoeuvres raakte zij met de trekhaak van de auto de voorbumper van de politieauto, waardoor lichte schade ontstond. Uiteindelijk kon de politie de sleutels uit het contact van haar auto trekken en kwam de auto tot stilstand.