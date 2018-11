Dubbele aanrijding

Omstreeks 13.20 uur reed de verdachte in een bedrijfsauto over de N239 onder Twisk. Volgens andere weggebruikers reed hij slingerend en varieerde zijn snelheid sterk. Toen de auto op de verkeerde weghelft terecht kwam, kwam deze in aanraking met een tegenligger, een personenauto bestuurd door een 66-jarige man uit Zandvoort. Op zijn beurt raakte deze de macht over het stuur kwijt en botste tegen een bestelbusje, bestuurd door een 59-jarige man uit Bovenkarspel.