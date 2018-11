Jongen rijdt in op politie

Omstreeks 20.20 uur was de politie op de Hagelingerweg in Santpoort-Noord bezig met een verkeerscontrole. Er werd voornamelijk gelet op de verlichting van (brom)fietsen. Toen de politie een stopteken gaf aan de bestuurder van een (mogelijk) opgevoerde snorfiets, stopte de bestuurder niet maar ging er vandoor, waarbij hij op de politieman inreed. Deze moest snel opzij springen om een aanrijding te voorkomen. Aanvankelijk werd met politiemotoren een achtervolg gestart, maar de verdachte wist te ontkomen. Korte tijd later meldde hij zich bij de politie. Zijn snorfiets is in beslag genomen.

2018216832