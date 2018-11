Onder invloed van drugs op snorfiets

Omstreeks 18.10 uur kreeg de politie meerdere meldingen van een snorfietser die al slingerend en met defecte verlichting over de N205 in Vijfhuizen reed. De melders vermoedden dat de bestuurder onder invloed van alcohol verkeerde.

Ter plaatse bleek de man geen alcohol te hebben gebruikt. Wel testte hij bij een speekselproef positief op het gebruik van een cocktail aan drugs: cocaïne, amfetamine, metamfetamine, opiaten en THC. De man bleek ook een wikkel harddrugs (vermoedelijk amfetamine) bij zich te hebben. De man moest bloed afstaan. Gezien de lichamelijke gesteldheid van de man bleek dit echter onmogelijk.

Bij controle bleek de snorfiets voorzien te zijn van een vals kentekenplaatje. De snorfiets zelf was niet voorzien van een indentificatienummer. De politie onderzoek of de snorfiets afkomstig is van diefstal. Het voertuig werd in beslag genomen.

2018216739