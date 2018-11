Onderzoek naar zware mishandeling

De melder hoorde glasgerinkel, belde direct de politie en besloot daarna te gaan kijken wat er loos was. De getuige zag een onbekende man staan bij een kapotte ruit van een woning. Kort daarna rende die verdachte weg met twee andere mannen achter hem aan. Daarna ontstond er een schermutseling op straat tussen de drie, waarbij een van de verdachte met een steekvoorwerp de twee mannen bedreigde. Hierop namen de twee mannen actie tegen de verdachte en sloegen en schopten hem, terwijl hij op de grond lag. Dit incident gebeurde op de kruising Veluweplein, met de Schalk Burgerstraat en de Hoefkade. De melder was getuige van dit incident en filmde het.



Agenten troffen de drie niet meer in de omgeving aan. Echter wel een steekwapen en die is in beslag genomen. De eigenaar van de woning waar de ruit werd ingegooid wilde vannacht geen aangifte doen van het voorval. De politie is op zoek naar het slachtoffer van de mishandeling en de twee verdachten.



Getuigen en beeldmateriaal

De politie wil graag in contact komen met mensen die getuige zijn geweest van dit incident en waar de politie nog niet mee heeft gesproken. Mocht u opnames hebben gemaakt of andere informatie bezitten, neemt u dan contact met ons op.



Doe altijd aangifte

De politie doet er alles aan om daders van strafbare feiten op te sporen en te arresteren. Bent u slachtoffer? Doe dan altijd aangifte! Op www.politie.nl vindt u meer informatie over de manieren waarop u aangifte kunt doen. Uw informatie geeft ons een beter beeld van de door u gemelde criminaliteitsvorm. Zo kunnen wij deze weer beter bestrijden.