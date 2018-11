Man aangehouden na aanrijding

Hulpdiensten werden op vrijdag 9 november rond 13.00 uur gealarmeerd voor een aanrijding met gewonden. Een auto en brommobiel zouden daarbij tegen elkaar gebotst zijn. Daarbij raakte de 51-jarige bestuurder van de brommobiel woonachtig in Sprundel en het 17-jarige meisjes uit Wouw dat naast hem zat gewond. Ze zijn allebei afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. In verband met dat onderzoek zijn direct al verschillende getuigen gehoord. De verdachte is ingesloten in verband met het onderzoek.