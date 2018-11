Man aangehouden na het online aanbieden van wapens

Zaterdagochtend bezocht de politie het adres en doorzocht zij de woning op de aanwezigheid van wapens. Tijdens deze zoeking werden in totaal zes wapens aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om luchtdrukwapens, maar een wapendeskundige binnen de politie zal hier nader onderzoek naar doen. Ook werd er een gebruikershoeveelheid aan hard- en softdrugs aangetroffen. De wapens en de drugs zijn in beslag genomen. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en zit vast voor verder onderzoek.