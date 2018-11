Vlissinger opgepakt voor witwassen

De man had op zaterdag 10 november rond 3.50 uur een stopteken gehad van de politie, maar negeerde dat. Daarop ontstond een achtervolging. Uiteindelijk stapte de man op de Glacisstraat uit, samen met een dame die bij hem in de auto had gezeten. Agenten hielden ze staande en roken dat de man naar alcohol rook. Uit verder onderzoek bleek dat hij een behoorlijk geld bedrag en meerdere telefoons op zak had. Hij is vervolgens aangehouden voor witwassen en het mogelijk rijden onder invloed. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.