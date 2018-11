Belgen aangehouden na ongeregeldheden rondom voetbalwedstrijd

Een groep van zo’n vijftig voetbalsupporters uit het Belgische Luik was vrijdagavond met een bus naar Den Bosch gekomen. Zij wilden kennelijk de wedstrijd bezoeken maar waren niet in het bezit van een toegangsbewijs. Al voor de wedstrijd zorgde deze groep voor ongeregeldheden en waren ze waarschijnlijk verantwoordelijk voor meerdere vernielingen op en rondom het stadionterrein. Toen de groep te kennen was gegeven dat ze het stadion niet in mochten, keerden zij zich tegen de politie. Daarbij werden agenten onder andere met vuurwerk bestookt. Onze collega’s waren daarom genoodzaakt fors in te grijpen om het geweld dat tegen hen werd gebruikt te beteugelen. De groep vluchtte vervolgens het stadionterrein af en verspreidde zich.