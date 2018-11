Tientallen kilo's mortierbommen gevonden

Een situatie als deze is natuurlijk heel erg gevaarlijk voor de omgeving. Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als het spul tot ontploffing komt. Meld het daarom voor uw eigen veiligheid als u een vermoeden heeft dat er in uw omgeving illegaal vuurwerk wordt opgeslagen of verhandeld. Tippen kan natuurlijk via het bekende nummer van de politie 0900-8844, maar als u liever uw naam niet zegt belt u met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.



Heel veel informatie over de regels met betrekking tot vuurwerk vind je op de speciale themapagina op onze website.