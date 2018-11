Getuigen schietpartij Paul Krugerstraat gezocht

Getuigen vertellen dat er een ruzie aan het schieten vooraf zou zijn gegaan, maar wat zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De politie kan uw hulp dus goed gebruiken. Heeft u iets gehoord of gezien en nog niet met de politie gesproken? Heeft u camerabeelden? Of wellicht andere informatie die van belang is voor het onderzoek? Bel dan met 0900-8844. Informatie anoniem delen kan ook, via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Of vul onderstaan tipformulier in.