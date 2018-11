Man beroofd van lachgasflessen

De politie zoekt getuigen en camerabeelden die kunnen leiden naar de daders en de partij lachgasflessen. Heeft u informatie over wat er is gebeurd aan de Adriaan Kluitstraat op vrijdagavond 9 november rond of kort na 21:15 uur? Bel dan met 0900-8844. Anoniem tippen kan ook, via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.