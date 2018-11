Inbreker krijgt schrik van zijn leven

Reden genoeg voor de getuige om de politie te bellen. Agenten namen positie in rond de woning. Toen één van de inbrekers vanuit de woning naar buiten keek en oog in oog stond met een agent was de schrik bij de verdachte groot. Een vluchtpoging was dan ook vrij zinloos. Agenten wisten het drietal in de kraag te vatten.

Het gaat om drie mannen van 55, 26 en 24 jaar. De inbrekers zijn aangehouden en voor onderzoek meegenomen naar het politiebureau.

Bel 1-1-2

Ziet u iets verdachts bij u in de buurt? Aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Kunt u bijvoorbeeld de daders omschrijven of de vluchtrichting van de auto of scooter vertellen, dan komt de politie direct in actie. Maak als het kan een film of foto met uw mobiele telefoon. Let wel goed op uw eigen veiligheid! Meer tips vindt u op www.politie.nl.



