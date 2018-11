Aanhoudingen inbraak dankzij alerte getuige

De getuige kon de politie een goed signalement geven van de twee, waardoor agenten hen snel aanhielden. In de nabije omgeving troffen agenten op straat een schroevendraaier en een taser aan. Deze zijn in beslag genomen voor nader onderzoek. Verder bleek uit onderzoek dat er kort voor de aanhouding in een woning aan de Van Ruysbroekstraat een poging inbraak plaatsvond. De eigenaar deed hiervan aangifte. Beide verdachten zitten vast en hun betrokkenheid bij de woninginbraak wordt onderzocht.



Woninginbraak – Alles op slot!

Inbrekers maken dankbaar gebruik van de gelegenheid die ze wordt geboden. Ze kiezen voor die woning waar ze met de minste moeite hun slag kunnen slaan. Draai uw deuren consequent op het nachtslot en haal de sleutels uit het slot. Zo maakt u het inbrekers al een stuk lastiger. Besef dat goede sloten alleen zin hebben als u ze ook daadwerkelijk goed gebruikt.



1-1-2 daar pak je boeven mee

Ziet u iets verdachts bij u in de buurt? Aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Kunt u bijvoorbeeld de daders omschrijven of de vluchtrichting van de auto of scooter vertellen, dan komt de politie direct in actie. Maak als het kan een film of foto met uw mobiele telefoon. Let wel goed op uw eigen veiligheid! Meer tips vindt u op www.politie.nl .