Politie druk met strijd tegen vuurwapens

Vrijdagavond tegen 21.00 uur, meldde een 47-jarige man dat hij in zijn woning aan de Korte Wantijkade in Dordrecht was bedreigd met een vuurwapen en dat er was geschoten. Agenten gingen er direct naartoe. In de buurt van de Groenezoom zagen ze in een auto, een man die aan het opgegeven signalement voldeed. Als er vuurwapens in het spel zijn, neemt de politie geen enkel risico. Dus benaderden de agenten de verdachte met de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten (BTGV). De 51-jarige man uit Dordrecht werd aangehouden. Omdat de politie onderweg naar de melding de informatie ontving dat ook de melder zelf een vuurwapen bij zich zou hebben, benaderen ze ook hem met een BTGV. In de brandgang waar hij stond, vonden ze later een vuurwapen. De politie onderzoekt wat zich exact heeft afgespeeld in de woning. Vermoedelijk is tijdens een worsteling tussen de twee mannen een vuurwapen afgegaan. Er raakte niemand gewond.