Politie onderzoekt ruzie in centrum Gorinchem

Tegen vier uur kreeg de politie de melding dat iemand gewond was geraakt in het centrum van Gorinchem. Daar aangekomen, troffen agenten het 24-jarige slachtoffer en zijn vader op de Grote Markt. Daar werd duidelijk dat het slachtoffer in een club aan de Kerkstraat zijn verwondingen had opgelopen. Toen agenten daar arriveerden zagen ze een bloedspoor van de betreffende club, naar een discotheek op de Langendijk lopen. Buiten de discotheek stond een boze groep mannen te schreeuwen. Binnen in de discotheek zat de vermeende verdachte, ook met verwondingen.