Politie zoekt getuigen beroving Pelgrimsstraat

Met behulp van omstanders kon het slachtoffer een van zijn aanvallers overdragen aan de politie. Agenten arresteerden de 23-jarige Rotterdammer. Uiteraard wil de politie ook de andere verdachte aanhouden. Heeft u iets gezien of gehoord van de beroving. Heeft u het slachtoffer die avond geholpen en heeft u nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook, via M. 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.