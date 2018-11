Arbeidstijdenwet (ATW) overtredingen: hoe zit het nu precies?

Werken kost energie, zowel mentaal als fysiek. Daarom mogen medewerkers niet te lang achter elkaar werken. Zo zijn er regels voor hoe lang je per dag mag werken en wanneer je recht hebt op pauze. Deze regels zijn opgenomen in de Arbeidstijdenwet. Om te zorgen dat de ATW wordt nageleefd, monitort de politie de overtredingen via een systeem (BVCM). Het systeem geeft aan wanneer een mogelijke ATW-overtreding is begaan. BVCM registreert meer overtredingen dan daadwerkelijke wettelijke ATW-overtredingen. Dat heeft deels te maken met de beperkingen van het systeem. En omdat politiewerk zo uitzonderlijk werk is en agenten er in noodsituaties altijd moeten staan kan er in sommige gevallen beroep worden gedaan op een uitzondering. Bijvoorbeeld als er (extra) politie-inzet bij een calamiteit of tijdens een evenement nodig is. Wat dan volgens BVCM eerst een ATW-overtreding was, wordt later niet meer zo geregistreerd.