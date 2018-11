Graafwerkzaamheden leveren geen aanwijzingen verdwijning Willeke Dost op

De afgelopen anderhalve week is er als gevolg van een burgerinitiatief de nodige aandacht geweest voor de verdwijning van Willeke Dost. Mede vanwege deze aandacht heeft het coldcaseteam alle beschikbare informatie opnieuw tegen het licht gehouden. Ook is er opnieuw gesproken met een aantal getuigen. Deze herbeoordeling én de verwachtingen van de buitenwereld, hebben na overleg tussen Openbaar Ministerie en politie ertoe geleid dat de politie is gaan graven. Dit met het doel om aanwijzingen te vinden over de verdwijning van Willeke Dost en om uitsluitsel te geven over mogelijke sporen op die locatie. De politie is er na de zoekactie zeker van dat deze afgezochte plek geen relatie heeft met haar vermissing.

Samenwerking

De politie werkt iedere dag met partners en burgers samen om de maatschappij veilig te maken en te houden. We hebben elkaar ook nodig bij politieonderzoeken, waarbij over en weer begrip en respect moet zijn voor elkaars rollen en verantwoordelijkheden.

Contact

De verdwijning van Willeke Dost is een gebeurtenis die de samenleving voor een raadsel stelt. Onbekendheid over haar lot, leidt tot op de dag van vandaag tot vragen en emoties bij betrokkenen. Heeft u informatie over Willeke Dost en heeft u dit niet eerder met de politie gedeeld? Neem dan contact op via 0900-8844.