Politie zoekt getuigen na drie afvaldumpingen

Op zaterdagmiddag omstreeks 13:45 uur kreeg de meldkamer een melding van gedumpte vaten met vermoedelijk drugsafval aan de Strengeveldweg in Beuningen. Daarna kreeg de meldkamer een melding om circa 16.35 uur van vaten met vermoedelijk drugsafval aan de Floraparkstraat in Enschede. De melder had een klein model, witte vrachtwagen gezien bij de dumpplek. ’s Avonds volgde er een melding om ongeveer 21.10 uur via de 112 app Buurse van een aantal gedumpte vaten met vloeistof aan de Berktepaalweg in Haaksbergen. Bij de drie afvaldumpingen werden soortgelijke vaten aangetroffen. Daarom heeft de politie het vermoeden dat de afvaldumpingen mogelijk met elkaar in verband staan. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de afvaldumpingen.