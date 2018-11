Groot witwasonderzoek: meerdere aanhoudingen en verschillende goederen in beslag genomen

Om zijn illegale activiteiten te verbergen maakte de verdachte vermoedelijk gebruik van zogenaamde katvangers. Een katvanger is iemand die één of meer voertuigen of bedrijven op zijn naam heeft staan, terwijl hij of zij geen eigenaar of houder is van het desbetreffende voertuig of bedrijf. Het doel: de werkelijke eigenaar of houder te verbergen.