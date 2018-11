Politie houdt twee verdachten aan na inbraak

De politie zette met meerdere eenheden de omgeving af. Er werd een auto aangetroffen. Even later kwamen er dichtbij de auto twee personen uit de bosjes tevoorschijn. Het waren een 31-jarige man uit Velp en een 30-jarige vrouw uit Zevenaar. De politie hield de man en de vrouw aan. Ook trof de politie in de omgeving meerdere goederen aan. Deze goederen en de auto nam de politie in beslag voor nader onderzoek. (2018510851hk)