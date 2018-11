Onderzoek schietincident Utrecht, getuigen gezocht

Op zondagavond 11 november om 19.25 uur werd een 24-jarige man uit Utrecht beschoten aan de Alexander de Grotelaan. Hierbij raakte de man gewond. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en vraagt getuigen zich te melden. Dat kan via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl