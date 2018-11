Politie zoekt getuigen bedreiging

Omstreeks 12.30 uur reed een 45-jarige vrouw uit Uitgeest in haar auto over de Gorskamplaan. Zij reed vanuit de richting tennisbaan in de richting station toen een man ter hoogte van het zebrapad plotseling voor haar auto sprong. Hij richtte een (mogelijk) vuurwapen op de vrouw. Nadat hij een beweging had gemaakt alsof hij zou schieten, liep de man weer weg.

De politie stelde een onderzoek in in de omgeving en kon de 50-jarige verdachte later in de middag aanhouden. De Uitgeester werd voor verhoor overgebracht naar het politiebureau en is daar in verzekering gesteld. De politie trof bij de man enkele messen aan. Een (mogelijk) vuurwapen werd niet gevonden.

Voor een goede afhandeling van de zaak is de politie op zoek naar getuigen die iets kunnen verklaren over het incident.

2018216587