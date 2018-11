Update, onderzoek naar zware mishandeling

De politie voerde zondag 11 november in de omgeving van de Marktweg een buurtonderzoek uit. Toen agenten in een woning diversen personen controleerden, ontdekten zij dat een 34-jarige man gesignaleerd stond voor een DNA afname. Hiervoor werd hij aangehouden en meegenomen naar het bureau. Daar ontdekten agenten dat de man sterke gelijkenis had met een van de verdachten op een filmpje van een mishandeling wat circuleert op internet. Vervolgens is de 34-jarige man aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij openlijk geweld en zware mishandeling. Hij is gehoord en er is proces-verbaal tegen hem opgemaakt.



Nog steeds zoekt de politie het slachtoffer en de tweede verdachte. Mocht u informatie hebben en nog niet met de politie gesproken hebben, neem dan contact op met Team Heemstraat via 0900-8844. Liever anoniem? Bel 0800-7000.