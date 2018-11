Wederom vernieling in Warmond, politie zoekt getuigen

Buurtbewoners hoorden rond 22.00 uur een luide knal ter hoogte van de hangbrug naar Koudenhoorn en alarmeerden de politie. Toegesnelde agenten zagen dat de hangbrug, vermoedelijk door de knal, beschadigd was geraakt. De recherche onderzoekt de zaak. Zo wordt er een buurtonderzoek gestart , camerabeelden bekeken en met getuigen gesproken.



Oproep getuigen

De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben in de omgeving van de hangbrug naar Koudenhoorn wat mogelijk te maken heeft met de vernieling. Heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.