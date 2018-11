Jongens van overlastgevende groep aangehouden na zware mishandeling

Vrijdagavond rond 21.50 uur meldde een getuige dat er werd gevochten aan de Olympiade. De vechtpartij ontstond bij het jongerenhok toen er jongens, onder invloed van drank, bij een groep jeugd kwam die er al stond. Eén van de jongens, een 18-jarige jongen uit Ouderkerk a/d IJssel, moest het ontgelden. Met een zwaar motorslot werd hij op z’n hoofd geslagen. Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis. Hij hield er zeven hechtingen aan over.

De groep veroorzaakt al langer overlast, ook in de vorm van drugsgebruik, en is bekend bij de politie. Gemeente en politie werken aan een gezamenlijke aanpak om de jongeren op het juiste spoor te krijgen. Vrijdag zijn er drie jongens, twee van 15 en een van 17 jaar uit Krimpen, aangehouden.

De politie bezocht vervolgens het huis van één van de jongens die wegfietsten na de vechtpartij. Daar zaten nog drie jongeren, die weliswaar niets met de vechtpartij te maken hadden, maar het openstellen van de woning voor die jeugd veroorzaakt veel overlast, binnen en buiten. Vandaar dat er voor de minderjarigen een gesprek met de ouders is geweest en een zorgformulier is opgemaakt. Het melden van overlast en andere incidenten is voor de politie van groot belang. Twijfel niet, en bel bij verdachte situaties altijd 112.