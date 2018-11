Man in auto getrokken en beroofd; politie zoekt dringend getuigen

Het 20-jarige slachtoffer liep rond 21.00 uur op de Krabbendijkehof, toen er een auto naast hem stopte met drie mannen erin. De bestuurder draaide het raampje open en vroeg iets aan het slachtoffer. Terwijl het slachtoffer zich voorover boog, stapte één van de mannen uit en trok het slachtoffer de auto in. Onder bedreiging van een mes werden zijn zakken leeg gehaald. De Rotterdammer is zonder zijn persoonlijke spullen en flink van slag in de buurt van Rijnhaven er weer uitgezet. De man is niet gewond geraakt.

De politie is meteen een onderzoek gestart en roept getuigen op die iets hebben gezien of die beelden hebben van deze brute beroving om zich te melden.

Signalement berovers:

De mannen reden in een kleine zwarte auto. Twee mannen zaten achterin de auto en één achter het stuur. Alle drie de daders zijn licht getint, hebben zwart haar en zijn vermoedelijk tussen de 23 en 25 jaar oud. De twee mannen op de achterbank, van wie er eentje wat fors en de ander wat kleiner, hadden allebei een mes. Heeft u informatie over dit incident, of heeft u camerabeelden of foto’s? Of herinnert u zich het kenteken? Alle informatie is welkom. Bel 0900-8844 of als u liever anoniem blijft via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. https://www.meldmisdaadanoniem.nl/ of vul onderstaand tipformulier in. Daar kunt u ook uw beelden uploaden.