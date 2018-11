Man slaat huisgenoot met bierflesje

De meldkamer van de politie werd rond 20.55 uur gebeld door het slachtoffer. Bij de woning aan gekomen troffen ze de jongen gewond aan. Hij verklaarde dat een huisgenoot hem mishandeld had door hem met een bierfles te slaan. De verdachte was nog aanwezig in de woning en is aangehouden. Hij moest mee naar het politiebureau voor verder onderzoek en is ingesloten.