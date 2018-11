Mannen opgepakt die zich misdroegen bij fastfoodketen

Op zondag 11 november wilde een beveiliger de 33-jarige man buiten bij zetten bij de fastfoodketen, hij had al verschillende keren het personeel uitgescholden. De man werkte echter niet mee, maar de beveiliger werkte hem uiteindelijk naar buiten. Deze zocht vervolgens de confrontatie op en de beveiliger werkte hem naar de grond. Omstanders hielpen de beveiliger met het aanhouden van de man. De 31-jarige verdachte begon zich er mee te bemoeien en probeerde de verdachte te ontzetten. Daarbij sloeg hij de beveiliger meerdere malen in het gezicht. Agenten konden deze man aanhouden. Het duo is afgevoerd en vastgezet.