Politie vraagt benadeelde horecaondernemers van flessentrekker aangifte te doen

Noord-Beveland - De politie heeft de afgelopen tijd twee aangiften opgenomen van gedupeerde horecaondernemers van een zogenoemde flessentrekker. De politie vermoedt dat de man dit vaker doet en roept benadeelden op om aangifte te doen. De man heeft meerdere malen in een hotel in Wissenkerke overnacht, gegeten en gedronken zonder te betalen. De man belooft steeds op een later moment terug te komen om te betalen. Ook heeft hij in een café-restaurant in Kortgene gegeten zonder dat hij de rekening kon betalen. Deze horecaondernemers deden aangifte. De politie doet verder onderzoek.