Man aangehouden in onderzoek naar moord op Henk Baum

In de loop van het onderzoek kwam de nu aangehouden verdachte in beeld. Ook in andere onderzoeken kwam de 21-jarige man als verdachte naar voren. Op zaterdag 6 oktober werd hij in Maarsbergen opgepakt in een onderzoek naar meerdere brandstichtingen en een explosie in de omgeving van Oss. Hij zat voor die zaken vast in de Penitentiaire Inrichting in Middelburg en werd daar vrijdagochtend aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Baum. De recherche verdenkt hem verder van een brandstichting in Nijmegen en een reeks van autodiefstallen in Brabant, Limburg en Gelderland. Ook denkt de recherche dat hij betrokken was bij het naar binnen gooien van een handgranaat in een woning aan de Keldermansstraat in Eindhoven. Die aanslag vond plaats in de vroege ochtend van zaterdag 29 september 2018.