Geweldsincident Groningenstraat in Opsporing Verzocht

In de vroege ochtend trof de politie een man in zijn woning aan. Vermoedelijk is hij beschoten. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht.

In de uitzending worden getuigen gevraagd zich te melden.

Opsporing verzocht is te zien op NPO1 en begint om 20.30 uur. De herhaling is op woensdag 14 november om 11.40 uur op NPO2.