Gewapende overval op supermarkt Holwierde in Opsporing Verzocht

Op 19 december 2017 tussen 14.50 uur en 15.05 uur komen 2 personen, in het zwart gekleed, de winkel binnen en bedreigen daar het aanwezige personeel met een mes. Eén van de medewerkers wordt tegen de grond gewerkt en op zijn buik gelegd. Hij krijgt een mes tegen zijn nek aan gedrukt. De andere overvaller gaat met de bedrijfsleider mee naar de kassa. Daar wordt €1397,71 en ongeveer 25 pakjes sigaretten weggenomen. Na de overval vertrekken de mannen op een scooter.

Tips

In de uitzending van morgen zijn beelden te zien van de verdachten van deze overval. Morgenavond vanaf 20.20 uur zijn de beelden ook te zien op onze site. Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze overval? Bel de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Blijft u liever anoniem, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Uitzending

Morgenavond om 20.30 uur is Opsporing Verzocht te zien op NPO1. Woensdag 14 november, is de herhaling op NPO 2 omstreeks 11.40 uur. Na de uitzending staan bovendien alle foto's, teksten, bewakingsbeelden en de uitgezonden items op de site van Opsporing Verzocht. Ook zijn ze te volgen op Facebook.