Vrouw gezocht die getuige was bedreiging meisje in Nieuwegein

Nieuwegein - Vrijdagmiddag 5 oktober is een 12-jarig meisje bedreigd en mishandeld door drie jongens op het Noorderpad in Nieuwegein. Deze bedreiging en mishandeling is gezien en gefilmd door een vrouw die aan kwam lopen met een boodschappenkarretje. Van het incident is enkele dagen geleden aangifte gedaan. De politie is een onderzoek gestart en wil in contact komen met deze vrouw omdat zij een zeer waardevolle getuige kan zijn.