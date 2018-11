Oplichters actief op huurwoningenmarkt

Sinds een aantal maanden proberen fraudeurs via phishing-berichten die afkomstig lijken te zijn van zogenaamde verhuurders of online woningplatforms zoals Funda en Pararius.nl gegevens buit te maken. Dit met als doel om wanhopige woningzoekers op de huurmarkt op te lichten.

Nep-woningadvertenties

De oplichters gaan geniepig te werk. Door het mailen of plaatsen van een nep-woningadvertentie willen de oplichters geld of documenten voor identiteitsfraude afhandig maken van woningzoekenden. Ze vragen een geldbedrag voorafgaand aan een bezichtiging, vooruitbetaling van de borg of om kopieën van identiteitsdocumenten.



De politie en woningplatforms adviseren nooit in te gaan op dit soort verzoeken. Controleer voor je op een woning reageert altijd of de aanbieder betrouwbaar is en probeer te achterhalen of de aanbieder de rechtsgeldige verhuurder is van de woning. Dit kun je doen door contact op te nemen met Funda, Pararius of de NVM. Bezichtig een woning met de vertegenwoordigende makelaar of verhuurbemiddelaar, want alleen zij kunnen toegang verschaffen tot de woningen. Maak nooit zomaar vooraf geld over aan een aanbieder van een woning.



Oproep aan makelaars

Daarnaast roepen de politie en woningplatforms makelaars en verhuurbemiddelaars op extra alert te zijn bij het inloggen op beveiligde omgevingen of bij e-mails die vragen om login-gegevens of persoonlijke gegevens te verifiëren. Ze moeten de betrouwbaarheid van hun inkomende mails checken en voorzichtig zijn met het aanklikken van linkjes in die mails. Verder moeten ze het adres in de browser verifiëren voordat ze inloggen in een beveiligde omgeving.

Aangifte doen

Bent u zelf het slachtoffer geworden van oplichting met huurwoningen? Doe hier dan aangifte van op een politiebureau.