Illegalen aangehouden

Omdat de vreemdelingenpolitie het vermoeden had dat in de woning illegalen verbleven werd in samenwerking met andere disciplines van de politie uitgebreid onderzoek verricht. Vanmorgen voerde de vreemdelingenpolitie een controle op de vreemdelingen wet uit in de woning. Naast de twee aangehouden mannen, troffen de politie een derde vreemdeling aan. Deze vreemdeling mocht in de woning blijven omdat van deze persoon de papieren op orde waren.

2018512589/2018512585 JR