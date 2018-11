Vier doden aangetroffen in bedrijfspand

Even na 15.00 uur ontving de politie een melding van een incident op genoemde locatie. Er is direct een grootschalig onderzoek ingesteld. Naast de doodsoorzaak wordt ook de identiteit van de slachtoffers onderzocht. Het pand en een gedeelte van de openbare weg is afgeschermd en wordt bewaakt zolang het onderzoek ter plaatse plaats vind.

Getuigeoproep

Het Team Grootschalige Opsporing wil graag in contact komen met personen die meer weten wat er in het pand heeft afgespeeld. Ook wil ze in contact komen met getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Dit kan telefonisch 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. Via het meldformulier kan ook een tip worden doorgegeven.